Deadpool Samurai è un successo, è l'opera Marvel Comics più letta del momento

Che sia in una pellicola cinematografica o che sia sulle pagine di un fumetto, l'irriverente Mercenario Chiacchierone sa come farsi amare dagli appassionati. E quest'equivalenza vale anche per Deadpool Samurai, manga nato dall'inedita collaborazione tra Marvel Comics e Shonen Jump.

Deadpool è uno dei personaggi più in voga dell'Universo Marvel e consapevole di ciò l'editore statunitense ha espanso la portata di Wade Wilson in una maniera del tutto particolare, ovvero un manga a esso dedicato. Ma sembra che questa azzardata operazione di mercato in simbiosi con Shonen Jump sia un vero successo!

Arrivato in Giappone lo scorso anno, Deadpool Samurai è stato un vero trionfo. Scritto da Sanshirou Kasama e Hiraku Uesugi, questo manga offre un'interpretazione divertente dell'anti-eroe che tutti abbiamo imparato ad apprezzare al cinema e nei comics statunitensi.

Secondo le statistiche pubblicate da Shonen Jump, il primo capitolo di Deadpool Samurai è stato letto da oltre un milione di persone, con il secondo che ha replicato da vicino questo numero impressionante. I successivi capitoli pubblicati a oggi hanno ottenuto tutti più di 500 mila visualizzazioni. Dati impressionanti, che rendono il manga di Wade Wilson l'opera più letta dell'intero universo Marvel Comics.

Purtroppo, al momento non è ancora disponibile una traduzione ufficiale di Deadpool Samurai e non ci è ancora dato sapere quando potrebbe arrivare in Europa e negli Stati Uniti. Visti i numeri record, però, l'arrivo oltre oceano è praticamente certo, a meno che di particolari controversie sulla licenza.

Ecco tutti i dettagli sul terzo capitolo di Deadpool Samurai. Festeggiamo i 30 anni del mercenario con queste cover speciali di Deadpool.