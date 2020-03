Deadpool spara a zero sui film della serie di Blade il cacciatore di vampiri

Che al personaggio di Deadpool piaccia provocare con battutine e frecciatine chi gli sta intorno è cosa ben risaputa dai fan del Mercenario Chiacchierone. La sua nuova vittima è il cacciatore di vampiri Blade, preso di mira per i suoi film.

Nel numero sette di Strikeforce, la serie che unisce Blade, Angela, Spider-Woman, Winter Soldier, Monica Rambeau, Wiccan e Daimon Hellstrom in una task force che si occupa "del lavoro sporco che gli Avengers ed altri eroi Marvel non possono fare", il nostro Deadpool incontra appunto Blade che si rivela subito poco entusiasta di trovarselo davanti, abbadonandosi infatti ad una colorita espressione. Deapool ironizza sulla scena e commenta così:" Blade, di recente sei stato in un buon film? L'ultima volta ti ho visto che stavi dando la caccia a Parker Posey e ad un altro tizio sexy".

Il "tizio sexy" è l'attore Ryan Reynolds che, come sapete bene, è l'interprete di Deadpool per i film della Fox. Non è la prima volta che Deadpool rompe la quarta parete tra finzione e realtà (del resto lui sa di essere un personaggio dei fumetti) infatti questo tipo di comicità è il marchio di fabbrica del personaggio come testimonia questa gag sulla DC Comics. Se siete fan del personaggio, vi piacerà sapere che si incontrerà ancora una volta con Cable suo storico partner di scorribande, anche se il Cable in questione è la sua versione giovane. E sicuro ci scapperanno altre battute.