Da Deadpool a Venom: 10 antieroi Marvel che sono perfetti come villain

Marvel Comics è uno dei due grandi colossi americani del fumetto supereroistico, ma nel corso della sua storia, partendo principalmente dagli anni ’70, la casa editrice è riuscita a ideare anche antieroi di un certo spessore, tramutandoli a volte in dei veri e propri antagonisti. Andiamo quindi a scoprire quali sono i migliori antieroi Marvel.

I primi, chiari, esempi di antieroe si possono ritrovare in Wolverine e Punisher, mentre altri derivano semplicemente dalla popolarità raggiunta da alcuni antagonisti e che ha convinto la Casa delle Idee ad investire sui loro sviluppi, all’interno di storie e serie dedicate, al fine di renderli degli antieroi. Ma chi tra loro funziona meglio come villain? Ecco la nostra classifica.

Al decimo posto troviamo Daimon Hellstrom, potente stregone, figlio di Satana, e rimasto relegato alle storie che lo videro come protagonista negli anni ’70, se si escludono le sue sporadiche apparizioni in eventi strettamente legati alla magia. Hellstrom non riuscì mai a definirsi come eroe, e vista la sua connessione con Satana, sarebbe stato più interessante vederlo ricoprire il ruolo di villain.

Passiamo a USAgent, ovvero Johnny Walker, violento sostituto di Cap che una volta perso lo scontro con Steve Rogers, si tramutò in un vigilante poco interessante, e ancor meno sviluppato. Un’occasione persa da parte della Marvel, che avrebbe potuto renderlo una perfetta controparte di Capitan America, guidata dalla violenza e una diretta critica all’affronto del governo alla comunità eroica.

Segue una coppia stravagante e fiammeggiante: Ghost Rider e Ghost Rider Cosmico. Mentre il primo appartiene alla prima manciata di antieroi della Marvel ed è stato protagonista di storie importanti, soprattutto nella lotta contro forze sovrannaturali, il secondo appare come una reskin non proprio riuscita, un mix dello Spirito di Vendetta originale, poteri cosmici, e una versione futura di Frank Castle, estremamente pericolosa con tutte queste armi a sua disposizione.

Al sesto posto troviamo invece Loki, personaggio incredibilmente popolare. Rivisitazione del dio norreno dell’inganno, Loki è nato come villain per poi tramutarsi nell’antieroe moderno che conosciamo, risultato del successo di film e serie dell’MCU. Considerata questa pesante influenza sul personaggio, derivante da altri media, molti lettori vorrebbero rivedere Loki nei panni di un vero villain.

Spostiamoci in ambiti più cupi con uno dei primi antieroi targati Marvel: the Punisher. Al suo debutto su The Amazing Spider-Man #129 come sicario assoldato dallo Sciacallo per uccidere Spider-Man, Frank Castle venne presentato come un villain minore, per poi prendere una sua strada come antieroe, nonostante la sua voglia di uccidere e la sua vera natura possono brillare solo se viene trattato come un reale antagonista.

Segue il Soldato d’Inverno, o Bucky Barnes, l’importante braccio destro di Steve Rogers che dopo essere stato riportato in vita svolge il ruolo di agente segreto e assassino per l’Unione Sovietica. In tutte le storie che lo vedono come antieroe, Bucky è sempre guidato dalla violenza con la quale riesce a compiere anche buone imprese, ma senza un vero senso di fondo. Avrebbe più senso renderlo un antagonista e mostrare come il suo vecchio amico, Cap, cerchi in ogni modo di riportarlo al suo lato eroico.

Saliamo sul podio con Moonstone, inizialmente antagonista di Capitan America e membro dei Signori del Male, coi quali riuscì a sconfiggere gli Avengers. Per diversi anni ha ricoperto un ruolo significativo tra i Thunderbolts e i Dark Avengers, diventando però una macchietta, piena di cliché e quasi un’antieroina. Per quanto non si sia mai dimostrata un villain di serie A, come antieroina è stata persino peggio.

La medaglia d’argento va invece a Venom, terrificante simbionte e uno dei più iconici e pericolosi nemici di Spider-Man, che a distanza di circa due anni dal suo debutto, in The Amazing Spider-Man #300, si trasformò nel “protettore letale” e persino in un alleato al fianco di Spidey durante la serie Maximum Carnage. Il percorso di redenzione intrapreso successivamente da Eddie Brock, e poi la carriera militare di Flash Thompson unito a Venom, hanno snaturato in qualche modo il simbionte, di cui molti lettori aspettano il ritorno come villain.

Il titolo di antieroe Marvel che sarebbe migliore come antagonista va a Deadpool. Il folle mercenario, sempre pronto a rompere la quarta parete e a coinvolgere i lettori nelle sue disavventure, è diventato uno dei personaggi più popolari della Casa delle Idee, anche se le ultime storie faticano ad essere memorabili come, ad esempio, Deadpool Uccide l’Universo Marvel, in cui Wade Wilson è stato ritratto come un villain imprevedibile e decisamente pericoloso.

Siete d’accordo con questa classifica? Pensate che altri antieroi Marvel potrebbe essere ottimi villain? Ditecelo nei commenti.