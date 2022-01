Deaimon: visual, uscita e informazioni per la serie anime di Rin Asano

Il palinsesto primaverile 2022 sarà ricco di gradite novità. Tra i prossimi arrivi, il pubblico troverà Deaimon, adattamento animato del manga di Rin Asano. La serie, prodotta dallo studio Encourage Films, ottiene una finestra d'uscita ufficiale, accompagnata da una nuova, meravigliosa key visual.

Sul sito web ufficiale, è stato rivelato che l'anime di Deaimon debutterà nel corso del mese di aprile 2022. Questa, sarà solamente uno dei tanti debutti dell'anno, e accompagnerà ad esempio gli anime original di Crunchyroll e Fuji TV, e l'adattamento anime di Lucifer and Biscuit Hammer. Assieme alla data e alla visual promozionale che trovate in calce all'articolo, sono state rivelate numerose altre informazioni sull'opera.

Innanzitutto, sono stati presentati i character design di due personaggi, oltre a quello dei protagonisti ritratti nella visual. Rikiya Koyama e Sayaka Ohara interpreteranno rispettivamente i coniugi Heigo Irino e Fuki Irino. Questi, si aggiungono ai membri del cast originale già noti, Nobunaga Shimazaki e Kozue Yuki, voci di Nagomu Irino e Itsuka Yukihara.

Fumitoshi Oizali dirigerà l'anime per conto dello studio d'animazione Encourage Films. Reiko Yoshida è supervisore della sceneggiatura, mentre Sakae Shibuya è direttore dell'animazione e character designer.

La trama di Deaimon segue le vicende di Nagomu, un ragazzo che abbandona la sua casa a Kyoto e la pasticceria a conduzione famigliare per inseguire il suo sogno, diventare un musicista. Quando però suo padre viene ricoverato in ospedale, è costretto a tornare a casa per rilevare il negozio. Lì, incontra la commessa Itsuka, di cui diventa genitore adottivo.