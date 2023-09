Death Note: i 10 momenti più bui della serie anime

La famosa serie Death Note di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata ha ridefinito ciò che i manga shonen possono essere. Quest'opera non riguardava combattimenti o avventure, ma era un thriller poliziesco con un tocco soprannaturale che esplorava temi profondi sull'umanità, sull'etica, sulla giustizia e molto altro ancora.

Alla fine, sembrava che tutti avessero perso la battaglia in Death Note, con innumerevoli personaggi che soffrivano perdite strazianti o addirittura perdevano la vita. Death Note ha tenuto gli spettatori impegnati con scene devastanti e oscure in cui eroi e cattivi esploravano allo stesso modo gli angoli più orribili della condizione umana.

Misa Amane idolatrava Kira come la nuova incarnazione della giustizia, dal momento che Kira ha ucciso il criminale che aveva assassinato i genitori di Misa davanti a lei. Alla fine, Misa ottenne un incontro privato con Light/Kira, ma tuttavia lui la paragona allo stesso assassino dei suoi genitori.

Una delle scene più oscure di Death Note è stata anche una delle prime e più importanti di tutte. Quando il brillante Light Yagami trovò il Death Note, all'inizio ne dubitò, poi lo sperimentò e ne confermò il potere. All'inizio aveva paura, poi decise di diventare la nuova incarnazione della giustizia.

La sorella minore di Light, Sayu, non ha detto o fatto molto durante la battaglia d'ingegno di Light contro L, ma nel secondo arco narrativo principale, la diciannovenne venne catturata e tenuta in ostaggio finché Soichiro non scambiò il Death Note con il suo rilascio sicuro. Tuttavia, Sayu ha perso la sua innocenza e felicità senza alcuna colpa.

Light Yagami spesso usava e sfruttava le persone che si fidavano di lui, inclusa la sua amante unilaterale Misa Amane e più tardi anche Kiyomi Takada; Light usò crudelmente entrambe le donne e approfittò dei loro sentimenti amorosi per lui. Verso la fine della seconda parte di Death Note, Kiyomi Takada venne catturata come ostaggio di Mello e Light, ignorando la lealtà e gli sforzi di Kiyomi, la fece uccidere e, per coincidenza, Teru Mikami tentò la stessa cosa.

Alla fine, L e la polizia giapponese trovarono prove sufficienti per arrestare Misa Amane come seconda Kira e la misero in prigione. L ha interrogato personalmente Misa ma non è riuscito a ottenere alcuna risposta concreta, determinata a proteggere Light. Quando Misa ha deciso semplicemente di porre fine alla sua vita, chiedendo persino a Rem di compiere quell'atto triste, ma la Shinigami si rifiutò prontamente.

Rem si distingueva da Ryuk perché teneva personalmente a Misa e avrebbe fatto qualsiasi cosa per il suo bene. Tuttavia, Light ha comunque trovato un modo per manipolare Rem e costringerla ad uccidere i suoi nemici contro la sua volontà. Per proteggere ancora una volta dai sospetti Misa appena liberata, Rem si rese conto che avrebbe dovuto uccidere sia L che Watari e, così facendo, avrebbe perso la vita. Rem si sentì malissimo per questo e morì con rimpianti, ma quello era il prezzo che pagò per prendersi cura di un essere mortale.

Soichiro Yagami è stato ferito a morte durante un'incursione della polizia nel nascondiglio di Mello. Fu portato d'urgenza in ospedale e lì morì, soddisfatto di un lavoro ben fatto e circondato da suo figlio e dai suoi colleghi ufficiali. Soichiro morì felice, ma la sua morte fu comunque tragica. Con gli occhi da shinigami, Soichiro era convinto che Light non fosse Kira e dunque morì con una falsa felicità.

Quando Light si costituì come sospetto di Kira per liberare Misa e "provare" la loro innocenza, L chiese a Soichiro di recitare e portare Light e Misa al luogo dell'esecuzione. Soichiro affermò che avrebbe sparato a Light e poi a se stesso per senso di colpa, per risolvere la questione personalmente. È stato brutalmente oscuro vedere un padre amorevole costretto a tenere suo figlio sotto tiro e a far credere a Light che stesse per morire.

La morte di Kaye Penber è stata un'altra delle più dolorose dell'opera, in quanto l'operatore dell'FBI si era fidato ciecamente di Light ma per questo è morto poco dopo d'infarto. Solo negli ultimi suoi momenti di vita si rende conto che l'identità di Kira corrisponde a quella di Light Yagami.

La scena più tragica e straziante di Death Note è avvenuta piuttosto presto, prima che Light e L si trovassero faccia a faccia. Non molto tempo dopo la morte di Raye Penber, la sua fidanzata e collega agente dell'FBI Naomi Misora ​​è entrata in azione per trovare Kira, riuscendo subito ad entrare in contatto con Light. Dopo una falsa partenza, Light riesce a scrivere il nome di Naomi, condannandola a togliersi la vita in modo tale che nessuno ritrovasse il suo corpo. L'innocente Naomi non ha mai ottenuto la vendetta di cui aveva tanto bisogno, e non solo è morta, ma i suoi genitori sconvolti non hanno nemmeno avuto un corpo da seppellire.