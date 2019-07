Death Note: arriva il nuovo capitolo disegnato da Takeshi Obata

I oneshot sono molto utilizzati nell'industria dei manga, molto spesso per tentare di sondare il terreno con una storia da parte di un autore esordiente, oppure per consolidare una storia e riportarla in auge anche ad anni di distanza dalla conclusione. È quest'ultimo caso che coinvolge Death Note, opera di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata.

In questi giorni, è stata data vita alla nuova mostra dedicata alla carriera di Takeshi Obata, "Never Complete", che, come anticipato nei mesi scorsi, prevede in alcune teche le pagine di un nuovo capitolo autoconclusivo di Death Note. Per l'occasione, la rivista digitale di Shueisha, Shonen Jump Plus, ha deciso di condivedere gli storyboard di questa nuova avventura del quaderno della morte, che potete leggere in calce in originale giapponese.

Invece, in calce, grazie ai report di Comic Natalie e di Getsnewsfeed, possiamo ammirare le vere tavole complete di questo nuovo capitolo di Death Note, insieme a Takeshi Obata e alcune altre sue illustrazioni a colori sulla serie. Secondo Obata, questa nuova storia avrà un'atmosfera completamente diversa da quella della storia di Death Note pubblicata su Weekly Shonen Jump oltre dieci anni fa, così come dal precedente oneshot che disegnò per Ohba qualche anno prima.

La storia, completamente inedita e composta da ben 87 pagine, vede protagonista un ragazzo sconosciuto che, dopo aver preso un brutto voto ad un esame a scuola, incontra in un parco lo shinigami Ryuk. La mostra Takeshi Obata 30th Work Anniversary Exhibition: Never Complete avrà luogo fino al 12 agosto a Tokyo, prima di spostarsi a Niigata e a Osaka.