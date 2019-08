Death Note: arrivano nuove foto dallo spettacolo live action

Sono passati oltre dieci anni quando si sono conclusi sia il manga che l'anime di Death Note, opera che segnò il debutto della famosa coppia formata da Ohba e Obata e che poi negli anni successivi avrebbe rinnovato la collaborazione con Bakuman e Platinum End. La storia di Death Note non è ancora finita e sta per sbarcare in una nuova versione.

Mentre Takeshi Obata ha mostrato il nuovo capitolo di Death Note alla mostra dedicata ai trent'anni di carriera del mangaka, il franchise sta per calcare il palcoscenico con un nuovo musical. Dopo due edizioni di successo che hanno avuto luogo in Giappone nel 2015 e nel 2017, il musical di Death Note tornerà per un'altra performance a gennaio 2020. Il cast sarà completamente rinnovato, con Light Yagami che sarà interpretato addirittura da due attori.

È stata da poco distribuita una foto che presenta al pubblico le due versioni di Light Yagami, affiancate dalla nemesi del personaggio, L. Con la regia di Tamiya Kuriyama e le musiche di Frank Wildhorn e Natalie Cole, Death Note THE MUSICAL debutterà al Performing Arts Exchange Theater distretto di Toshima della città di Tokyo. Il ruolo del personaggio principale Light Yagami è stato affidato a Ryota Murai e Shouma Kai.