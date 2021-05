Da Death Note all'Attacco dei Giganti: quali sono i personaggi più introversi degli anime?

Al fianco di personaggi esuberanti, che spesso dominano la scena, alcune delle figure più apprezzate dagli appassionati di anime sono rappresentate dal tipo tenebroso e introverso, come Levi dell'Attacco dei Giganti o Sasuke di Naruto. Discutendo proprio su questo sui social molti fan hanno eletto i loro personaggi introversi preferiti.

Come potete infatti vedere dai numerosi post riportati in calce, a dare il via al simpatico dibattito e scambio di opinioni è stato l'utente @raplinestext, tramite la condivisione di otto immagini, tra cui spiccano Itachi Uchiha, Levi, Elle, Kurapika, Hinata Hyuga, il Pilastro Tomioka di Demon Slayer, e naturalmente tra le varie risposte ricevute sono emerse altre figure di serie considerate estremamente importanti all'interno del medium, come ONE PIECE, rappresentata dal calcolatore Trafalgar Law, Dragon Ball con Gohan Super Saiyan 2, e ancora Berserk che ha come protagonista il taciturno, ma letale, Gatsu.

Altri ancora hanno eletto come miglior personaggio introverso Light Yagami di Death Note, e per riferirci ad un'opera alquanto recente, ovvero My Hero Academia di Kohei Horikoshi, anche Shoto Todoroki sembra aver conquistato molti appassionati. E voi cosa ne pensate? Qual è o quali sono i vostri personaggi introversi preferiti nell'ambito degli anime? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

