Da Death Note a Code Geass, i fan giapponesi votano i 10 migliori antieroi negli anime

Negli anime sono presenti tutti i tipi di protagonisti inclusi antieroi, eroi dalla morale dubbia e puri e semplici villain, ma quale di questi è il preferito del pubblico giapponese? I sondaggisti di Go Ranking hanno deciso di svelare l'arcano ponendo la domanda a oltre 7000 fan e qui sotto, potete leggere la Top 10 completa mostrata poche ore fa.

I personaggi in classifica fanno parte di alcuni grandi classici, dunque non avete ragione di preoccuparvi per gli spoiler.

Duke Togo, Golgo 13 Korosensei, Assassination Classroom Ainz Ooal Gown, Overlord Light Yagami, Death Note Lupin III Char Aznable, Mobile Suit Gundam: The Origin Lelouch Lamperouge, Code Geass: Lelouch of the Rebellion Sebastian Michaelis, Black Butler Black Jack Accelerator, A Certain Scientific Accelerator

Senza troppe soprese il primo della lista è il celebre Duke Togo, l'assassino senza scrupoli creato nel 1968 da Takai Sato. Il personaggio è una vera e propria icona in Giappone, dove il manga continua ancora oggi la sua corsa con 195 Volumi pubblicati e oltre 280 milioni di copie in circolazione. Attualmente, l'opera è la terza più venduta al mondo dopo ONE PIECE (470 milioni di copie) e Dragon Ball (~300 milioni di copie).

Secondo quanto riportato da Go Ranking, si sono piazzati estremamente bene anche Akira Fudo di Devilman Crybaby, Ken Kaneki di Tokyo Ghoul e Kiritsugu Emiya di Fate/Zero.

E voi cosa ne pensate? Qual è l vostro antieroe preferito? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste appassionati a classifiche di questo genere poi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai migliori rage moment negli anime e alla lista dei manga più importanti secondo il pubblico giapponese.