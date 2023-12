Death Note: un cosplay italiano di Misa Amane con il suo iconico stile gotico

La trama ricca di suspance e azione e i personaggi ben sviluppati, insieme ad un quesito centrale complesso su cui ancora oggi la community discute animosamente, rendono Death Note una leggenda nel panorama degli anime moderni.

Secondo la nostra classifica, Death Note è fra i manga con un adattamento anime migliore dell'originale. La contrapposizione fra il bene e il male gioca un ruolo fondamentale nella vicenda di Light Yagami, che con il suo quaderno della morte ha giurato di diventare un Dio terreno e "rendere giustizia" al mondo, uccidendo i malvagi.



Tuttavia, la sua intenzione si è trasformata in una folle battaglia per i propri ideali, in contrapposizione con il detective Elle, considerato il più abile del mondo per il suo carattere pragmatico e risoluto. Ammiriamo insieme una degli alleati di Kira in questo cosplay di hitomi_okami_cos.

In questo cosplay di Misa Amane di Death Note, la giovane idol viene ritratta con i suoi tipici abiti gotici. Follemente innamorata di Light, anche lei possiede un quaderno della morte e, condividendo lo stesso obiettivo del suo amato, farebbe di tutto pur di aiutarlo nei suoi piani malvagi. Condivide il Death Note con Rem, una shinigami dotata invece di immensa empatia nei confronti degli umani.

Nonostante appaia come una ragazza superficiale e a tratti svampita, Misa è più astuta di quello che può sembrare. Light la vede solo come una pedina, ma non sottovaluta il suo enorme potenziale. Sebbene i temi che tratta Death Note siano interessanti e ben sviluppati, il fumetto originale è tra i tanti manga che sono stati vietati in alcuni Paesi del mondo per le loro scene violente e controverse.