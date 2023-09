Death Note: un cosplay di Light Yagami e Misa Amane insieme per creare un mondo nuovo

Ci sono diverse serie che hanno fatto la storia, e Death note è una di queste. Il manga è stato scritto da Tsugumi Ohba e disegnato da Takeshi Obata, il duo che avrebbe poi portato in dote anche altre serie come Platinum End e Bakuman, e pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2003 al 2006. Pochi capitoli ma tanta intensità per una serie molto amata.

La storia di Light Yagami è diventata ancora più famosa negli anni anche grazie all'anime di Death Note creato da Madhouse, che si è mantenuta fedele agli eventi del manga, narrando una storia con tanta psicologia, colpi di scena, logica e tradimenti. Un battle shonen molto diverso dai classici di Weekly Shonen Jump ma che ha colpito talmente tanto da diventare un pilastro dei manga del nuovo millennio.

Il racconto si concentra su Light Yagami, un liceale che vede ogni giorno il Giappone pieno di criminali e immorali. Sogna così di costruire un mondo nuovo e la sua arma diventa il Death Note, un quaderno che cade misteriosamente dal cielo e che ha il potere di uccidere una persona, a patto di scrivervi su il nome della persona in questione mentre se ne ha a mente il volto. Così Light inizia il suo percorso, che lo porterà a incontrare tanti personaggi, tra cui Misa Amane. Anche lei diventa una "Kira", nome che viene dato a coloro che sono in grado di giustiziare le persone a distanza.

Collaborano insieme come in questo cosplay di Light e Misa che, abbracciati, pensano a come costruire un mondo nuovo con loro come divinità, in grado di uccidere chiunque svicoli dalle loro regole. I due sono vicini e si intravedono tanti simboli della serie, come il quaderno della morte e la mela. I due vi donano le stesse sensazioni dark dell'anime di Death Note?