Death Note: un cosplay di Misa Amane più adulta con mela e quaderno

Ci sono pochi personaggi importanti nella serie manga e anime Death Note, creata da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Uno di questi è sicuramente Misa Amane, una giovane modella. Introdotta all'inizio della storia, Misa diventa un elemento cruciale nella trama e nel conflitto tra Light Yagami e L.

Misa è una modella giapponese famosa, ma nasconde un segreto oscuro: è un'utilizzatrice del Death Note. Ha incontrato lo shinigami Rem, che le ha donato il quaderno mortale in precedenza appartenuto a Gelas, permettendole di uccidere chiunque conosca il nome e il volto della persona. La sua motivazione principale per usare il Death Note è il desiderio di aiutare Kira, che uccise l'assassino dei suoi genitori.

Misa diventa ossessionata da Light, dopo aver scoperto che è lui stesso Kira, così sfrutta il suo nuovo Death Note per avvicinarglisi. Si innamora perdutamente di lui e diventa disposta a fare qualsiasi cosa, diventando un alleato inestimabile nella sua lotta contro L e la polizia, in particolar modo grazie agli occhi dello shinigami che decide di ottenere per facilitarsi il compito.

La sua immagine di ragazza carina e frivola aiuta Misa a destreggiarsi nella realtà dello show business giapponese, così da far andare avanti le indagini ed essere utile al ragazzo che ama, correndo anche alcuni rischi non da poco. Il suo ruolo nella trama è quindi cruciale ed ecco perché questo cosplay di Misa Amane in abito nero da gothic lolita riesce ad attirare ancora molti fan. Con mela e quaderno della morte a portata di mano, Mayweda propone un'autentica Misa.