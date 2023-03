Death Note: un cosplay di Misa Amane da bambolina con lo stile gothic lolita

La sfida mentale tra Light Yagami e il detective L ha portato in dote una delle battaglie non fisiche più eccitanti del mondo dei manga. Su Weekly Shonen Jump prima e sulle TV di tutto il mondo poi, negli anni 2000 arrivò Death Note, il capolavoro di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata che ancora oggi è molto chiacchierato, essendo un cult.

Disponibile su Netflix, la prima parte dell'anime si concentra soltanto sulle mosse scacchistiche dei due contendenti, che però si ritrovano davanti diverse sfide. L'introduzione di Misa Amane in Death Note ha però fatto saltare le carte in tavola. La modella, che si rivela essere anche il secondo Kira, dà diversi grattacapi al protagonista, ma porta con sé anche dei vantaggi.

Ma chi è Misa Amane? Questa ragazza rimasta orfana a causa di un criminale, prova riverenza verso Kira, avendo ucciso l'assassino dei suoi genitori, e per questo poi inizierà anche a innamorarsi di Light, diventando servizievole e tentando di aiutarlo in qualunque modo. A causa del suo lavoro, però, la ragazza sarà sempre in vista.

Ora torna a mostrarsi in questa foto che presenta un cosplay di Misa Amane da bambolina gothic perfetta. Proprio come nella serie, il costume usato è quello da gothic lolita che usa più spesso quando non deve posare con altri vestiti. Inoltre, anche la posa utilizzata ricorda molto quella di una nota pagina a colori che ritrae la protagonista di Death note seduta, con le gambe alte e il quaderno della morte tra le mani.

