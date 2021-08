Death Note: un cosplay di Misa Amane fa capire perché è una modella famosa

Il secondo Kira ha creato non pochi problemi sia a Elle che a Light Yagami, ma quando è stato rivelato il tutto, la situazione si è volta apparentemente dal lato del protagonista di Death Note. È in questo frangente che i mangaka Ohba e Obata hanno presentato un nuovo personaggio, Misa Amane.

La ragazza è stata a dir poco fondamentale per far smuovere la trama di Death Note, ma il suo comportamento ha portato alti e bassi nei piani di Light Yagami. Infatti, la nota modella Misa Amane ha fatto di tutto per incontrare il suo beniamino Kira, che le aveva dato finalmente vendetta per la morte dei genitori. Scoprendo poi che è anche un bel ragazzo, se ne è innamorata, costringendolo a diventare il suo ragazzo. Questo amore ossessivo la porterà a compiere svariati gesti anche estremi, controllati dal suo amante senza pietà.

Nell'opera, Misa Amane è conosciuta anche per la sua bellezza. Non a caso è una delle stelle nascenti delle riviste di moda, apparendo in particolare in proposte a tema gothic lolita, abiti per cui lei va pazza. La russa Win Winry si cala nei panni del personaggio mostrando un cosplay di Misa Amane pronta a fare la modella.

Una foto con un risultato affascinante e che riesce a replicare la bellezza della ragazza di Death Note. Anche la cosplayer Thalessa ha replicato Misa Amane, e non perdetevi cinque curiosità sul manga di Ohba e Obata.