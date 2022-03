Death Note: un cosplay di Misa Amane con uno dei suoi vestiti più particolari da idol

Ci sono pochi personaggi in Death Note, ognuno con un proprio carattere e carisma. Specie nella prima fase, assistiamo alla sfida continua di due personaggi, coadiuvati da una serie di comprimari tra i quali spicca Misa Amane, modella che si innamora del protagonista Light Yagami.

Misa Amane è una modella gothic lolita, ottenendo spazio su copertine e riviste di alto livello, conosciute anche da Sayu. Death Note l'ha tenuta sempre al centro dell'attenzione, con Light che l'ha sfruttata molte volte durante la serie, anche in modo cattivo, e gran parte del suo utilizzo è stato anche a livello pubblico. In particolare durante la saga di ritrovamento del Death Note, quando Light aveva perso i ricordi, la ragazza si è messa in gioco catturando l'attenzione di Higuchi.

In una festa preparata per la collaborazione con la Yotsuba, in cui fu invitato proprio il nuovo possessore del quaderno mortale, Misa Amane si presentò con un abito rosa accattivante insieme ad altre colleghe idol e modelle, così da intrattenere con cura gli ospiti e innescare il piano per la finta morte di Matsuda. L'italiana Himee Lily ha deciso di ritrarre quella Misa Amane in vestito rosa con un cosplay, che potete vedere nell'immagine in basso.

Per il resto della storia però Misa ha agito con Light come dimostra quest'altro cosplay.