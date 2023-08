Death Note: un cosplay di Misa Amane tra i vicoli al buio è pronta a usare il quaderno

Il Death Note ha ucciso tante persone. La maggior parte di queste sono morte per mano dei tanti shinigami che, nel corso dei secoli, se non anche dei millenni di civiltà umana, ha trovato l'energia vitale nella morte degli individui. Ma, se si guarda soltanto agli umani, allora sicuramente Kira è stato uno dei più grandi killer.

Il primo Kira è stato Light Yagami, un giovane e affascinante studente liceale che odia il mondo per com'è oggi, con crisi e crimini a ogni angolo. Tuttavia, non è stato il solo omicida presente in Death Note. Nel secondo arco narrativo della serie è stato presentato un altro personaggio fondamentale per il prosieguo della storia, la giovane modella Misa Amane. La sua introduzione aggiunge un elemento di complessità e conflitto alla storia.

La vita di Misa prende una svolta drammatica quando entra in possesso di un secondo Death Note, donato dallo shinigami Rem, e grazie a questo decide di aiutare Kira, del quale poi si innamora. Così, insieme, per diverso tempo i due portano avanti i vari omicidi, tentando contemporaneamente di scoprire l'identità del misterioso L, il detective che sta indagando sul caso Kira e tiene Light particolarmente d'occhio, convinto che sia lui il killer seriale.

Questo cosplay di Misa Amane propone fedelmente il personaggio. In un vicolo oscuro, la cosplayer si aggira con gli abiti in stile gothic tipici della ragazza, con il quaderno tra le mani e un'aura parecchio oscura. Ecco invece un cosplay di Light e Misa insieme, pronti per dominare su un nuovo mondo.