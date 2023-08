Death Note: un cosplay di Ryuk inquietante con lo shinigami e la mela

L'universo di Death Note sembra quello reale in tutto e per tutto. Ambientato ai nostri tempi, con il mondo esattamente come lo conosciamo, c'è una differenza però sostanziale. Oltre alla realtà, c'è un piano di esistenza superiore, il mondo degli shinigami, una terra arida e senza scopo, abitato da queste creature mostruose.

Mostri che non sono visibili dagli umani, o percettibili in nessun modo, e che possono semplicemente uccidere le persone per rubarne la durata vitale, e il tutto soltanto scrivendo su un quaderno, il Death Note. Il quaderno della morte è quindi la loro arma principale ma anche uno strumento di sopravvivenza. Ciò però non toglie che gli shinigami si annoiano, e così c'è qualcuno che vuole optare per un'altra strada.

Ryuk è un personaggio chiave di Death Note, essendo lo shinigami che ha fatto cadere il quaderno dai poteri mortali sulla Terra, scatenando una serie di eventi straordinari. Questo atto non è mosso da benevolenza o malizia, ma piuttosto da noia e curiosità. Ryuk trova divertente osservare gli effetti del Death Note sulle vite umane.

Esteticamente impressionante, Ryuk ha un aspetto goffo e spettrale. Con la sua pelle pallida, occhi gialli e un sorriso contorto, rappresenta un'immagine iconica della morte stessa. E queste sue caratteristiche fisiche emergono anche nel cosplay di Ryuk da Death Note con lo shinigami interpretato da Loboworks. Ali e corpo nero, uno sguardo rosso sangue e una mela tra le mani per l'essere senza pietà.

C'è anche questo cosplay di Misa Amane, la protagonista femminile della storia, mentre Ryuk è tornato dopo tanti anni nel oneshot di Death Note.