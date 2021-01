Death Note dall'anime alla vita vera con questo cosplay di Misa Amane della coreana Anong

Anche a distanza di quasi 15 anni dalla conclusione, Death Note rimane uno dei manga e anime più apprezzati e famosi di sempre. Takeshi Obata e Tsugumi Ohba hanno collaborato per portare su Weekly Shonen Jump un manga destinato a rimanere per sempre nella storia, con la lotta per la giustizia di Light Yagami che divenne un unicum nel panorama.

Ci sono pochi personaggi in Death Note, con la maggior parte della storia che ruota intorno ad ancora meno figure. C'è il protagonista Light Yagami, i suoi avversari L, Mello e Near ma anche la giovane modella Misa Amane che perderà la testa immediatamente per il protagonista, sia per la sua bellezza che per il suo essere in realtà Kira.

Quella che è stata per lungo tempo la protagonista femminile di Death Note ha ricevuto molti cosplay nel corso del tempo. Ora ne arriva uno nuovo realizzato dalla modella coreana Anong che, con tre foto, ci mostra tre aspetti di Misa Misa. Nel primo cosplay di Misa Amane in basso la vediamo col quaderno mortale mentre utilizza il suo potere ottenuto dagli shinigami, gli occhi rossi per scoprire la durata vitale delle persone che guarda in volto.

Nelle altre due foto invece la vediamo con i suoi occhi normali e poi in compagnia di Light Yagami, il suo amore durante la serie. Cosa ne pensate di questo cosplay della bella Misa Misa? Anong non è stata l'unica a fare un cosplay di coppia tra i due Kira di Death Note: anche The Irstess propose un cosplay con Misa e Light insieme.