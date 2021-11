Death Note: il destino di Light Yagami è giusto o sbagliato?

La storia di Death Note è un thriller soprannaturale, una battaglia di ingegno tra l'ambizioso studente liceale Light Yagami e il miglior detective del mondo, L. Light ha però un'arma in più dalla sua parte, il maledetto Death Note, un quaderno che può uccidere le persone i cui nomi vengono scritti all'interno.

Light alla fine ha vinto contro L, ma non è poi riuscito a tener testa a Near e Mello che infine lo hanno sconfitto. Ma, in teoria, Light avrebbe potuto facilmente sconfiggere Near, e forse non si sarebbe nemmeno mai arrivati a questo punto.

Light ha commesso alcuni errori che uno come lui non avrebbe mai dovuto fare. Kira avrebbe potuto vincere più facilmente contro L se non fosse subito caduto nel tranello di Lind L. Tailor. In questo caso, L non avrebbe ottenuto alcun indizio sulla posizione di Light o persino sulla sua esistenza, e quest'ultimo avrebbe potuto continuare a uccidere i criminali con sistemi che L non avrebbe mai nemmeno potuto immaginare.

Un altro errore di Light è stato quello di infiltrarsi nel mainframe della polizia, in questo modo avrebbe impedito a L di ottenere una pista che lo avrebbe condotto ai familiari dei poliziotti. Lo scopo di Light era quello di mettere la polizia contro L ma non ne ha mai avuto davvero bisogno, e così facendo ha solo aiutato L, specialmente quando quest'ultimo ha trovato una squadra di poliziotti che si sono dimostrati davvero fedeli.

La sua presunzione nel cercare di stroncare fin da subito L per pura sfida gli è costato tutto. La rovina di Light Yagami fu la sua arroganza e il suo atteggiamento di sfida, quasi come un tragico eroe del teatro greco. Aveva l'intelligenza, il quaderno e gli intenti necessari per creare il suo nuovo mondo e sfuggire per sempre alla cattura.

Tuttavia, ha arrogantemente ucciso il falso L in segno di sfida, anche se non ne aveva alcun bisogno. Light ha persino dichiarato che senza il quaderno, L non avrebbe avuto nessuna prova, e Kira non sarebbe mai stato catturato.

Light Yagami avrebbe potuto e logicamente dovuto vincere questa battaglia di ingegni se non fosse stato per la sua arroganza, specialmente se questo atteggiamento avrebbe potuto tradirlo. Ad un certo punto, L stesso ha dichiarato di capire totalmente il lato arrogante e presuntuoso di Kira, perché anche lui non avrebbe mai smesso di provare a catturarlo.

Seppur questo sia vero, bisogna sottolineare che i personaggi sono umani e i fan hanno apprezzato Death Note anche per la bella scrittura di questi ultimi.

Se Light e L avessero combattuto solo con il loro ingegno e le loro abilità di detective, lasciando ogni scelta immotivata dettata dall'emotività fuori, L non avrebbe avuto alcuna possibilità. Death Note sarebbe potuto essere stato un thriller poliziesco completamente diverso in cui l'antieroe Light Yagami alla fine vinceva, e il suo mondo di ideali sarebbe diventato una realtà per tutti.

