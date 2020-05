Death Note: una dolcissima Misa Misa torna in uno splendido cosplay

La storia di Kira, il Dio del nuovo mondo ideato e scritto da Tsugumi Oba e illustrato da Takeshi Obata in Death Note, sono fonte inesauribile di cosplay per tutti gli fan che a distanza di 13 anni dalla fine della serie animata continuano ad omaggiare l'opera con vestiti ricercati e fedeli travestimenti nei panni dei loro personaggi preferiti.

Proprio in questi giorni la cosplayer @annamoreirareal, fan dell'opera divenuta un cult mondiale, ha riprodotto con estrema attenzione ai particolari Misa Amane o più semplicemente Misa Misa, la compagna di Light Yagami protagonista della serie. La bellissima e innocente ragazza la cui venerazione per il Dio Kira è ben nota, è qui rappresentata in una mise dolcissima che non difetta di nulla. Dal quaderno della morte alla catenina col crocifisso, dal collare ai codini, nulla è lasciato al caso.

Dopo la conclusione del manga nel 2006 il duo Oba e Obata è ritornato assieme per un nuovo capitolo autoconclusivo di Death Note, cosa ne pensate del lavoro svolto, vi è piaciuto o vi aspettavate qualcosa di diverso? In seguito alla pubblicazione del capitolo in questione sul web si è acceso un dibattito interessante, secondo voi qual è il miglior protagonista di Death Note, Light Yagami o Minori Tanaka?