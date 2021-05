Death Note: un fan elogia la profonda scrittura dei personaggi, il commento diventa virale

Con Death Note Tsugumi Oba e Takeshi Obata hanno creato un fantasy thriller poliziesco unico nel suo genere, che ancora oggi, a 15 anni dalla conclusione della serie sulle pagine di Weekly Shonen Jump, riesce a conquistare molti appassionati del settore, tra cui un utente rimasto colpito dai complessi mind game tra Light Yagami ed L.

Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, l'utente @furretsfribbles, ha descritto la sua particolare esperienza con l'anime di Death Note. Definendosi una persona che non riesce a seguire trasposizioni animate piene di pause introspettive che danno spazio ai pensieri dei personaggi, lo spettatore ha comunque definito la storia di Light Yagami come un'eccezione.

Il motivo è semplice e come evidenziato da lui stesso è legato principalmente all'incredibilmente attenta e strategica partita a scacchia tra il protagonista, e l'investigatore conosciuto come L. Ogni pensiero, ogni azione e frase detta dai due potrebbe risultare letale per entrambi, da un lato Kira potrebbe essere scoperto dalla brillante mente del detective, il quale però potrebbe a sua volta farsi sfuggire informazioni riguardo sé stesso e firmare così la sua condanna a morte, come nell'esempio fatto dallo spettatore, che ha ricevuto più di 50mila mi piace e moltissimi commenti.

