Death Note ispira una serie di annunci politici bizzarri per le elezioni in Honduras

Lo strano annuncio arriva direttamente da Facebook e dalla pagina ufficiale dell'Honduras Democratic Youth Observatory. L'organizzazione è scesa sui social media l'altro giorno in vista delle elezioni presidenziali della nazione, e ha pubblicato un post utilizzando Light Yagami di Death Note come testimonial.

Come potete vedere, l'annuncio è abbastanza semplice in quanto si vede Light con in mano un diario nero, che però non è un Death Note. Un po' di editing fotografico ha trasformato il diario di Death Note in un opuscolo elettorale, e il testo dell'annuncio dice ai giovani elettori di prendere il futuro nelle loro mani.

"Il potere è nelle vostre mani", si legge nell'annuncio. "Votate!" La didascalia continua condividendo altri dettagli mentre l'organizzazione avverte i sostenitori che la non-azione non produce reazioni. L'annuncio dice agli elettori che altri decideranno il futuro del paese per loro se non votano, lasciandoli privi di possibilità di lamentarsi per la disoccupazione o per temi simili.

Lo spazio pubblicitario è stato acquistato a Tegucigalpa, la capitale dell'Honduras, in vista delle elezioni presidenziali. Non sappiamo se il destino di Light in Death Note sia stato giusto o sbagliato ma se vi state chiedendo se l'annuncio ha funzionato o meno, be' qualcosa sembra esser riuscito a spingere fuori casa gli elettori nel giorno delle elezioni.

Attualmente, nessun vincitore ufficiale è stato dichiarato nelle elezioni, ma il consiglio elettorale honduregno ha definito l'affluenza degli elettori massiccia. Più di 2,7 milioni di voti sono stati espressi, il che fa impallidire le cifre delle elezioni del 2017. La politica globale e la pandemia in corso sono tutti fattori che probabilmente hanno contribuito all'affluenza, e chissà che Light non abbia convinto anche qualche fan di Death Note a recarsi alle urne?

Non è la prima volta che gli anime vengono usati in politica. Potete leggere qui di due politici giapponesi che hanno utilizzato Demon Slayer per la propria campagna elettorale oppure del politico americano che si è scagliato contro gli anime.

Cosa ne pensate di questo strano annuncio di Death Note? Avreste mai pensato di vedere la serie usata in questo modo? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.