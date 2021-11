Death Note: Light e Misa prendono vita in questo cosplay dove sono pronti per uccidere

Sono passati diversi anni da quando abbiamo assistito alla fine di Light Yagami, uno dei personaggi più complessi creati su Weekly Shonen Jump nel nuovo millennio. Ohba e Obata hanno puntato su questo protagonista per rendere Death Note un mattatore internazionale, che ancora oggi riesce a ritagliarsi tanto spazio nelle letture degli appassionati.

Infatti Death Note ormai ha più di 14 anni eppure sopravvive ancora, oltre che con i prodotti ufficiali - come i nuovi oneshot e volumi realizzati da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata nel passato recente - che con le manifestazioni di affetto del pubblico. Non sono pochi i cosplay su Light, su Misa e su tutti gli altri personaggi di questo thriller che vivono tramite delle foto caricate in rete.

La cosplayer Sammys, che già si è calata nei panni di Misa Amane in alcune occasioni, ha deciso di farsi affiancare dall'amica Valerie Maxime per realizzare un doppio cosplay di Light e Misa pronti a uccidere. La foto in basso è molto eloquente: Misa ha gli occhi rossi attivi e il Death Note tra le mani, mentre Light ha uno sguardo malizioso e cinico e le sta probabilmente suggerendo quale nome scrivere sul quaderno mortale degli shinigami.

Alle loro spalle c'è un organo di una chiesa, un elemento che aggiunge ancora più sacralità a questo cosplay a tema Death Note, rendendo quasi divina la figura del duo.