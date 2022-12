Death Note: Light Yagami e Misa Amane in questo cosplay pronti a uccidere

La caduta di un semplice quaderno non può portare a cambiamento epocali nel mondo umano. Tutto cambia se quel quaderno non è un "semplice quaderno", bensì un oggetto mistico che arriva dal mondo degli shinigami, e specie se poi finisce in certe mani. E proprio con questo oggetto inizia la storia di Death Note, uno dei manga più famosi di sempre.

Takeshi Obata e Tsugumi Ohba, il primo ai disegni e il secondo alla storia, sono riusciti a catturare tutti tramite le pagine che furono pubblicate ormai venti anni fa su Weekly Shonen Jump. Il successo fu tale da ottenere anche un anime ben realizzato da Madhouse, poco tempo dopo la fine del manga, che riuscì a spargere ancora di più il verbo di Kira in tutto il mondo.

La storia segue Light Yagami, un liceale geniale, con voti ben al di sopra della media e un certo tipo di morale e di pensiero. Proprio la raccolta di questo strano quaderno nero, lasciato cadere dallo shinigami Ryuk, lo porterà a diventare il dio del nuovo mondo, Kira. La sua sfida con un detective sarà fondamentale per il proseguimento di Death Note, ma lo stesso si può dire dell'incontro con Misa Amane, una seconda Kira che sostiene i metodi di Light.

Anche se i due non si vedono insieme da anni, visto il finale tragico di Death Note, eccoli tutti e due nella stessa foto grazie a due cosplayer. Nella prima foto del post in basso si può vedere questo cosplay doppio di Light Yagami e Misa Amane, entrambi con i quaderni neri tra le mani e pronti per condannare altri criminali senza alcuna pietà.

C'è anche un cosplay di Misa Amane in solitaria, mentre recentemente i Simpson hanno fatto una parodia dell'anime.