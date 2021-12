Death Note, Light Yagami testimonial delle elezioni in Honduras

Death Note è uno dei manga cult dei primi anni duemila. Scritto da Tsugumi Oba e illustrato da Takeshi Obata, Death Note esordiva 18 anni fa sulle riviste giapponesi. Il resto è storia: più di 30 milioni di copie vendute, un anime di grande successo che ancora oggi viene apprezzato da tutti e diversi spin-off.

La rivalità tra il protagonista Light Yagami e il detective L è sicuramente ciò che ha fatto amare Death Note alla follia a tutti i fan. Dal libero arbitrio alla possibilità di uccidere criminali per rendere il mondo un posto migliore, gli spunti di riflessioni che propone il manga di Oba e Obata sono tantissimi e sempre attuali.

In Honduras, per spingere i giovani a votare nelle elezioni tenutesi lo scorso 28 novembre, è stato scelto Light Yagami di Death Note come testimonial. La pagina Facebook "Observatorio Democratico Juventud Honduras" ha pubblicato un immagine con Light che tiene in mano il Death Note, con su scritto "Elecciones Honduras". Sempre nell'immagine, accanto al giovane è presente la scritta "Il potere è nelle tue mani. Il 28 novembre vota!".

Il post è stato accompagnato dal messaggio "Se non votate, altri decideranno per voi, e sarà inutile lamentarsi quando non troverete lavoro e opportunità". L'Honduras è il paese latinoamericano con il più basso sostegno alla democrazia in assoluto, e quindi le campagne elettorali dovranno sicuramente dare qualcosa in più per spingere i cittadini al voto. L'iniziativa sembra aver dato i suoi frutti, con i voti totali arrivati a 2,7 milioni, molto superiori a quelli del 2017.

Light Yagami sembra dunque aver fatto colpo su molti cittadini dell'Honduras. Chissà che ciò non possa aumentare le vendite del nuovo manga di Takeshi Obata, disegnatore di Death Note, nel paese latinoamericano.