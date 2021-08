Death Note, è questo il miglior cosplay di Misa Amane? Il set di thalessa

Death Note è uno dei titoli più conosciuti in assoluto, soprattutto in Occidente, quando si parla di cultura anime e manga. Takeshi Obata e Tsugumi Ohba hanno infatti costruito una storia imprevedibile, una sfida mentale e strategica tra due differenti ideali di giustizia: quello di L, ereditato da Near e Mello, e di Light.

Tramite la matita e il talento di Takeshi Obata, l'autrice è riuscita a raccontare egregiamente la consueta battaglia tra bene e male seppur attraverso punti di vista via via sempre diversi. Nonostante gli errori dettati dall'innocenza e dalla mancanza di esperienza, Light è riuscito a destrarsi con abilità dalle indagini di L e Near, forte anche dell'aiuto di Misa Amane e degli occhi di uno shinigami.

A tal proposito, proprio il secondo Kira è stato recentemente il personaggio omaggiato da una talentuosa cosplayer emergente. Thalessa, infatti, ha realizzato recentemente una straordinaria interpretazione personale di Misa, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo cosplay è stato notevolmente apprezzato dalla community, merito di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione di Thalessa, vi piace questo cosplay di Misa? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.