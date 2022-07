Death Note: Misa Amane in questo cosplay dal fascino gotico

Ormai tutti hanno visto Death Note, e chi non l'ha fatto può ancora recuperarlo su Netflix. L'anime di culto, che fu creato adattando l'omonimo manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, ormai ha più di 15 anni di vita e nonostante sia concluso da tempo, ogni tanto il brand riesce a risorgere, ricordando i personaggi.

Non possono essere dimenticati i due protagonisti, Light Yagami e il detective L, che con le loro sfide hanno tenuto accesa la prima parte dell'anime. Non possono essere dimenticati neanche i comprimari come il padre di Light, Matsuda, Aizawa, i nuovi avversari Near e Mello e tante altre figure. In una via di mezzo, vista la sua importanza nella prima parte, c'è Misa Amane, altra possessore del Death Note. Il quaderno della morte le è stato donato da Rem, memento dello shinigami morto Gelus, così ha potuto avvicinarsi al suo idolo Kira, quindi a Light Yagami.

Per questo Misa Amane è un personaggio fondamentale di Death Note e che serve a smuovere la trama, sia in senso positivo per il protagonista che in senso negativo. Nonostante perda peso nelle ultime fasi, è comunque ricordata, e per questo c'è un cosplay di Misa Amane da gothic lolita in queste foto proposte dalla cosplayer Mirei. Tra croci, mele e altro ancora, la seconda Kira risplende.