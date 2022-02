Death Note: Misa Amane in un cosplay da gothic lolita

Death Note non ha avuto una lunghezza infinita come tanti altri shonen di Weekly Shonen Jump. A differenza dei vari Naruto, Gintama, Bleach e ONE PIECE che regnavano in quel periodo, il manga di Ohba e Obata si concluse nel giro di una dozzina di volumi, quasi un unicum nel panorama della rivista di casa Shueisha.

Ci sono stati quindi pochi personaggi scritti da Tsugumi Ohba e disegnati da Takeshi Obata, ma sono diventati tutti memorabili. La sfida tra Light Yagami e il detective L è stata intensa e ricca di colpi di scena fin dall'inizio, con le acque che sono state smosse fin da subito dall'ingresso nel cast di Misa Amane, una modella e gothic lolita che mette le mani su un altro Death Note. L'intervento di Misa cambierà completamente le carte in tavola e, seppur con difficoltà e stravolgimenti, Light riuscirà a sfruttare la sua presenza - e soprattutto quella di Rem - per mettere fine alla vita di L.

Misa Amane resta quindi un personaggio importante per la storia, anche se molto spesso è risultato controverso per come si è comportata durante la serie. Inoltre, è uno dei pochissimi personaggi principali che rimane in vita fino alla fine di Death Note. In aria di San Valentino, ecco un cosplay di Misa Amane da Death Note realizzato da una modella cinese che l'ha ritratta proprio con un abito da gothic lolita per cui è tanto famosa.