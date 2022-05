Death Note: Misa Amane in un cosplay dell'italiana Nierysx

Death Note è famoso in tutto il mondo, anche al giorno d'oggi. La durata della sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump è stata di appena un paio d'anni, un unicum per un progetto che ha guadagnato così tanta trazione. Ancora meno è durato l'adattamento animato, con Madhouse che ha risolto tutto in appena 36 episodi, raccolti in un'unica stagione.

È stata una lunga lotta per Light Yagami che alla fine è andato incontro al suo destino. Non sarebbe mai giunto quel momento se non avesse ottenuto il Death Note, se non avesse incontrato Ryuk o se non avesse mai fatto la conoscenza di Misa Amane. Proprio Misa è stata importantissima nella prima parte del manga, diventando sia un pro che un contro nelle strategie di Light che doveva sia far buon uso degli occhi dello shinigami in possesso della modella sia tenerla a bada.

Con i pochi personaggi presenti in Death Note, Misa Amane è riuscita a rimanere importante a lungo. Lo è anche nei ricordi degli appassionati e non a caso ci sono ancora tanti cosplay di Misa Amane in rete che spuntano ogni tanto. Uno degli ultimi è stato realizzato da Nierysx, cosplayer italiana che ha postato sul suo account Instagram la foto visibile in basso. Ripassate la serie con la nostra recensione di Death Note.