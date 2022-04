Death Note: Misa Amane in un cosplay con il quaderno mortale e gli occhi dello shinigami

Gli shinigami di Death Note hanno vari poteri, col principale che è senza dubbio quello degli occhi. Per potersi allungare la vita, queste divinità della morte hanno bisogno di uccidere, così da ottenere la differenza d'età risultante tra la data di morte prevista e la data di morte effettiva causata da un Death Note.

Questi occhi, o meglio il potere, può essere trasferito anche a un umano proprietario di un quaderno, al costo di metà della propria vita rimanente. Il protagonista Light Yagami non ha mai voluto questo potere, anche se avrebbe potuto ottenerlo facilmente e semplificarsi la vita, uccidendo avversari e criminali senza avere la necessità di conoscere il nome in anticipo. Chi ha scelto però di averli, anche più di una volta, è stata Misa Amane.

Proprio questo potere ha portato Misa a diventare uno dei personaggi fondamentali di Death Note. L'utilizzo di questa abilità ha permesso a Light di ottenere alcuni nomi e di facilitarsi il compito, ed è stato anche grazie a essi che la modella gothic lolita ha trovato in fretta il suo idolo. Adesso Misa Amane in questo cosplay sfodera nuovamente gli occhi dello shinigami insieme al Death Note, pronta per tornare a uccidere e a esaudire le volontà di Kira.

Ecco anche un cosplay di Light e Misa insieme e un cosplay di Misa con un vestito particolare.