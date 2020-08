Death Note: Misa Amane modella mozzafiato nel cosplay di Ample

Death Note è uno shonen leggendario e che va consigliato a priori. Il lavoro di Ohba e Obata, poi trasformato in anime dallo studio Madhouse, è un concentrato di psicologia e strategie con in palio la morte in 38 episodi. A reggere il tutto c'erano Light Yagami ed L, ma non sono stati gli unici personaggi a essere importanti.

Nel cast dal lato di Light c'era anche Misa Amane, una modella gothic lolita e poco più grande del protagonista. Bionda e bella, dal fisico snello e sempre vestita alla moda, è apparsa dopo una decina di episodi e ha inizialmente sconvolto i piani di Kira. In Death Note diventa dopo poco una spalla importante per Light in particolare grazie al potere che ha ottenuto dallo shinigami Rem, ovvero gli Occhi Rossi dello Shinigami.

A Misa sono stati dedicati tanti cosplay diventati anche virali. A distanza di tempo, vi presentiamo un nuovo cosplay di Misa Misa, che potete vedere in basso. La coprotagonista di Death Note si presenta al pubblico col classico vestito nero gotico che lascia bene in vista diverse zone del corpo. Le calze e la gonna, oltre che i lunghi guanti di pizzo senza dita sulle braccia, fanno mantenere al personaggio lo stile visto durante la serie. Ovviamente sono immancabili i capelli biondi raccolti in codini ai lati e una mela rossa che è spesso un simbolo usato in Death Note.

Conoscevate queste cinque curiosità su Death Note di Ohba e Obata?