Death Note: Misa Amane torna in uno splendido e provocante cosplay

Death Note è una delle opere più indelebili del panorama shonen legato all'animazione nipponica, complice un titolo in grado di farsi apprezzare da una fetta di pubblico molto ampia. Una storia entusiasmante incentrata su un epico scontro tra due ideali di giustizia differenti, quello di L e Light Yagami.

Entrambe le fazioni, in un modo o nell'altro, sono state coadiuvate da una serie di aiuti risultati fondamentali per il corso degli eventi. Se da una parte L e Near non potevano fare a meno del supporto della polizia giapponese, allo stesso modo i piani di Light non avrebbero avuto vita facile senza il secondo quaderno e i poteri di Misa Amane.

Con il tempo, il "secondo Kira" originale ha iniziato a farsi apprezzare dal pubblico di Death Note, con numerose cosplayer che hanno dedicato la propria creatività al personaggio. L'ultima di esse, una certa MiMi Chan, ha recentemente fornito la propria interpretazione personale di Misa in un provocante cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La sensuale interpretazione è stata notevolmente apprezzata dai fan, come dimostrano le migliaia di manifestazioni positive allegate alla foto.

Recentemente, inoltre, l'opera è tornata a far parlare di sé grazie a un nuovo capitolo autoconclusivo di Death Note che ha mostrato un nuovo protagonista alle prese contro Near. E voi, invece, cosa ne pensate di questo splendido cosplay di MiMi Chan, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.