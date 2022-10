Death Note e la parodia dei Simpson diventa virale: il video dell'episodio speciale

I Simpson hanno sempre realizzato un episodio speciale per Halloween. Ad ogni stagione c'è l'episodio horror "Treehouse of Horror", arrivato quest'anno alla trentatreesima versione. Questo è il momento giusto per tirare fuori tante parodie, prendendo a modello horror di vario tipo per giocarci su. E ora è il turno della parodia di Death Note.

Il produttore esecutivo dei Simpson, Matt Selman, ha rivelato in un podcast che lo studio d'animazione sudcoreano DR Movie si è occupato dell'animazione di un episodio speciale dei Simpson con una parodia di Death Note, che verrà pubblicato in "Treehouse of Horror XXXIII" domenica 30 ottobre 2022. Ma soprattutto è trapelato un video che mostra una versione umanizzata di Lisa che, in un Giappone con tanti riferimenti ai Simpson, trova in strada il Death Tome, palese imitazione del Death Note.

Nel video disponibile nel tweet in basso viene mostrato questo frangente, con la doppiatrice di Lisa che dà la voce anche a questa versione realizzata in stile anime. Selman afferma che "è un vero e proprio anime, animato da questa fantastica compagnia d'animazione chiamata DR Movie, che ha inserito l'universo dei Simpson in un abbinamento perfetto con lo stile anime di Death Note".

Come sfrutterà Lisa le regole del Death Note in "La paura fa novanta"? Nello stesso episodio ci sarà anche It. Lo scorso anno invece Death Note è stato al centro di una campagna elettorale in Honduras.