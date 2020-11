Death Note: ecco perché il destino del protagonista era inevitabile

Nella saga di Death Note, Light Yagami si fa chiamare Kira e uccide persone tramite un sovrannaturale quaderno della morte, determinato a creare un nuovo mondo senza criminali. Sarà compito del detective L fermare Kira una volta per tutte, questo però non è quello che è successo nella realtà.

Inizialmente sembrava che la battaglia tra Kira ed L sarebbe durata fino alla fine del manga e che la saga di Death Note si sarebbe conclusa con la sconfitta di uno dei due. Come sappiamo, la morte di L chiude il primo grande arco del manga e non l’intero franchise e questo ha portato all’evoluzione di Light come antieroe.

La rivalità fra Light e L ha trasformato lentamente Light in uno dei criminali che lui stesso voleva eliminare. Light stava già intraprendendo un cammino problematico, ma dopo la morte di L è caduto ancora più nell’oscurità. Light ha sfruttato Misa e il padre, e alla morte di quest’ultimo si è dispiaciuto di più di aver perso l’occasione di uccidere Mello dato che il padre aveva visto il vero nome e la faccia di Mello. Sul finale, la follia di Light si è trasformata in un vero e proprio delirio di onnipotenza.

Se la storia fosse finita con la morte di L, non avremo potuto vedere il crollo di Light, la sua terrificante e agghiacciante discesa verso la follia non sarebbe mai stata esplorata, e la storia non avrebbe avuto molto del suo impatto psicologico. La morte di L ha anche elevato Light in una posizione in cui si sentiva molto sicuro di sé, ed è stata proprio questa sicurezza che l’ha portato alla sconfitta contro Near e Mello. Il suo mondo si è distrutto nelle sue mani proprio per colpa della sua sicurezza, che lo ha spinto troppo oltre. Light ha sconfitto L e si è infine sconfitto da solo.

Se siete appassionati di Death Note, vi consigliamo di andare a recuperare il ritorno di Death Note dopo 14 anni dall'ultimo capitolo pubblicato. Leo Rydel di animenewsnetwork si è chiesto se Light e Lelouch sono tra i peggiori eroi degli anime, voi cosa ne pensate?