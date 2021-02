Death Note: ecco le prime immagini del volume speciale Short Stories

La storia di Light Yagami, e del suo destino con il nome di Kira, è giunta al termine diversi anni fa, ma Oba e Obata sono tornati lo scorso anno con un nuovo racconto, che ha mostrato un utilizzo insolito del Death Note, grazie all’ingegno del giovane Tanaka, protagonista anche del nuovo volume speciale, di cui sono trapelate le prime immagini.

Minoru Tanaka si è dimostrato da subito un ragazzo molto particolare, con obiettivi profondamente diversi da quelli di Light, che lo hanno spinto a riflettere per ben due anni prima di comprendere come utilizzare al meglio il quaderno, e trarre il maggior profitto dall’incredibile opportunità presentatagli dallo Shinigami Ryuk. La sua decisione si rivelerà poi essere un’asta capace di interessare le più grandi potenze militari del mondo, per guadagnare quanto più denaro possibile, e distribuirlo successivamente ed equamente a tutti i clienti di una certa banca giapponese.

Uno sviluppo interessante, che ha saputo far tornare i fan dell’opera nell’atmosfera sapientemente creata dai due autori anni fa. Qualche giorno fa era stata pubblicata la cover ufficiale del volume antologico Short Stories, e come potete vedere dal post riportato in calce, sono state condivise anche le prime tavole, dove è presente anche un personaggio fondamentale nella storia di Kira, il detective conosciuto con il nome di Elle.

Ricordiamo che Death Note è stato vietato in Russia insieme ad altri manga per la loro crudeltà e violenza, e vi lasciamo scoprire quante persone ha ucciso Light Yagami.