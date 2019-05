Death Note: rivelato il cast del musical di Frank Wildhorn

Dopo l'annuncio di gennaio il sito ufficiale dello spettacolo musicale di Death Note ha rivelato, lo scorso giovedì 25 aprile, i principali nuovi membri del cast. La produzione di Frank Wildhorn, debuttata nel 2015, avrà ora una nuova replica, dopo quella del 2017. Il musical andrà in scena a Tokyo nel 2020.

Lo spettacolo, che potrebbe continuare in altre località giapponesi ed estere, è stato prodotto da Frank Wildhorn, compositore americano conosciuto principalmente per le canzoni cantate da Whitney Houston ("Where Do Broken Hearts Go?"). Tamiya Kuriyama, destinatario della "Medaglia con nastro viola" (conferita a quanti abbiano raggiunto una notevole esperienza in invenzioni e scoperte nel campo della scienza e della tecnologia o eccellenti risultati in campo accademico, sportivo, artistico e culturale) da parte del governo giapponese, si occuperà della direzione. Jack Murphy ha scritto i testi mentre Ivan Menchell ha realizzato la sceneggiatura.

Nel mentre ricordiamo che il personaggio di Light Yagami sarà interpretato da due attori, con le audizioni del secondo ruolo ancora in corso, i membri già ufficializzati nel nuovo cast saranno:

Ryōta Murai nel ruolo di Light Yagami;

nel ruolo di Light Yagami; Fū Takahashi nel ruolo di L;

nel ruolo di L; Sakura Kiryuū nel ruolo di Misa Amane;

nel ruolo di Misa Amane; Hirari Nishida nel ruolo di Sayu Yagami;

nel ruolo di Sayu Yagami; Hye-na Park nel ruolo di Rem;

nel ruolo di Rem; Eiji Yokota nel ruolo di Ryuk;

nel ruolo di Ryuk; Kiyotaka Imai nel ruolo di Sōichirō Yagami.

L'opera di Tsugumi Ōba è soggetta a diverse novità nell'ultimo periodo: un nuovo capitolo one-shot sarà infatti prossimamente rilasciato da Takeshi Obata.

E voi, sareste interessati ad assistere a questo spettacolo nell'improbabile caso in cui possa arrivare in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!