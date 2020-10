Death Note: Ryuk è in cerca di mele in questo inquietante cosplay

Nonostante sia concluso da diverso tempo, Death Note è considerato ancora oggi una delle migliori opere in circolazione. L'avventura di Light Yagami e di Ryuk ha coinvolto il pubblico in una storia dai toni del tutto inediti e in occasione di Halloween un fan ha deciso di portare in vita il pauroso shinigami.

Ryuk è il primo shinigami a comparire in Death Note, nonché colui che ha dato inizio agli eventi dell'opera. Il suo rapporto con Light Yagami è piuttosto controverso, in quanto lo shinigami si considera neutrale e aiuta il protagonista solamente per interessi personali o per puro divertimento. Ryuk è goloso di mele e ne è talmente assuefatto che non mangiandone per diverso tempo assume strani comportamenti o si attorciglia su se stesso. In occasione di Halloween e del quattordicesimo compleanno della serie animata di Death Note, un fan ha dato vita al demone alato.

Il cosplayer Beat by Dime ha condiviso sul proprio profilo Instagram una particolare interpretazione di Ryuk. Nonostante non sia assolutamente facile riprodurre le sembianze del demone, il cosplay è perfettamente riuscito. Stando a quanto riportato, gli occhi inespressivi e i denti affilati sono stati creati utilizzando della termoplastica, mentre la carnagione pallida è frutto di ore di trucco. Al fianco di Ryuk, ovviamente, non poteva non mancare una mela morsicata. E voi che ne pensate di questo cosplay? Nel frattempo, Light di Death Note è stato eletto come uno dei peggiori eroi degli anime.