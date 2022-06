Death Note: uno splendido cosplay di Misa Amane incanta, le foto di Grusha

Sono passati quasi 20 anni dalla sua prima pubblicazione su Weekly Shonen Jump e oltre 15 dal finale dell'anime. Eppure ancora oggi, Death Note è un cult. Il racconto tratteggiato da Tsugumi Ohba e reso ancora più affascinante dai disegni stupendi di Takeshi Obata non può fare altro che restare impresso per la sua morale e il suo proseguimento.

La sfida tra Light Yagami e il detective L ha segnato un pezzo dell'industria fumettistica giapponese, con un botta e risposta che ha pochi eguali. La sfida psicologica ha poi deviato dal percorso originale con l'ingresso nel cast di un esponente femminile di peso, la modella gothic lolita Misa Amane. Anche lei in possesso di un Death Note, donatole dallo shinigami Rem, si metterà in testa di aiutare Kira e, quindi, Light in ogni modo.

Il fascino di Misa ha sempre colpito molto gli spettatori dell'anime. Per questo ancora oggi è un cosplay molto popolare. La modella russa Grusha ha proposto quindi un cosplay di Misa Amane con il Death Note e un abito che si rifà al look più amato dalla ragazza del manga di Ohba e Obata. Attenzione però a non farle scrivere il vostro nome sul quaderno della morte che ha tra le mani.

Ecco invece un cosplay di Misa Amane con abiti particolari.