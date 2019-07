Death Note: svelata la trama completa del nuovo capitolo del manga!

La storia di Death Note si può riassumere in due epici duelli: quello tra Light Yagami, alias Kira, ed Elle, che ha animato la prima parte del manga e dell'anime, e quello tra Kira e il duo composto da Mello e Near, che ha poi portato a conclusione la storia. Ma, da poco, Ohba e Obata ne hanno messo in scena un terzo mostratosi nel nuovo oneshot.

In occasione della Takeshi Obata 30th Work Anniversary Exhibition: Never Complete che celebra i trent'anni di carriera del famosissimo illustratore e mangaka Takeshi Obata, alcuni pezzi della mostra sono stati dedicati a un nuovo capitolo autoconclusivo di Death Note. Composto da 87 pagine, finora il capitolo era stato mostrato solo in versione storyboard sull'applicazione digitale Shonen Jump Plus.

Ora però in rete è anche sbucata la trama di questa nuova storia che coinvolge Ryuk e il suo Death Note, che potete trovare di seguito. Anni dopo la conclusione della storia principale di Death Note, Ryuk decide di donare il suo quaderno a un bambino geniale, Tanaka. Invece di utilizzare il quaderno, Tanaka decide di venderlo in un'asta online. Near (ora L) cerca di capire chi sia questo Tanaka ma, alla fine, i due danno vita a uno scontro di intelligenza dove vincerà il ragazzino. Alcuni americani vincono l'asta e pagano Tanaka 1000 miliardi di yen. Mentre sta per avvenire questo scambio, il Re degli Shinigami richiama Ryuk e gli annuncia che inserirà una nuova regola per i quaderni: questi non possono essere venduti, con il padrone del quaderno che morirà nel momento in cui riceverà i soldi. Nelle ultime pagine, Tanaka si accascia davanti a un ATM.

Death Note è un manga scritto da Tsugumi Ohba e disegnato da Takeshi Obata, pubblicato tra il 2003 e il 2005 su Weekly Shonen Jump. La serie, nonostante la sua brevità, ha riscosso tantissimo successo, anche grazie all'anime di 36 episodi pubblicato l'anno successivo, nel 2006.