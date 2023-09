Death Note The Musical: arriva la rappresentazione teatrale a New York

Fra le serie di anime e manga moderni maggiormente acclamati dal pubblico c'è senza dubbio Death Note. La serie pone dei problemi esistenziali avanti allo spettatore a cui solo lui può trovare una risposta. Con un film live-action di Netflix estremamente criticato dai fan dell'opera alle spalle, è tempo che Death Note possa redimersi.

Sono diversi gli anime che hanno avuto l'opportunità di ricevere una propria rappresentazione teatrale. Prossimamente i fan vedranno in Giappone lo spettacolo di Tokyo Revengers Christmas Showdown, mentre a Londra prenderà vita La città incantata di Miyazaki con un cast d'eccezione.

Allo stesso modo, Death Note riceverà un musical, dal titolo Death Note The Musical. I fan potranno fare la conoscenza del cast dell'opera durante il New York Comic-Con che si terrà il prossimo mese nella Grande Mela. Fra le tante riproduzioni in live-action del franchise, per la prima volta Light, L e Ryuk diventeranno degli abili cantanti.

Dal 2003, la storia di Tsugumi Ōba è sempre stata fortemente acclamata. Nata nella prima volta nel 2003, un giovane liceale trova un quaderno in grado di uccidere delle persone semplicemente scrivendo il loro nome e conoscendone il volto.

Quella che dovrebbe essere una sempre ripulita dei criminali presenti nel mondo diventa una vera battaglia personale di Light Yagami, detto Kira, affiancato dallo shinigami Ryuk, contro il detective di talento L.

Lo spettacolo teatrale non si terrà ad ottobre a New York, bensì nel West End di Londra. Il musical è stato ideato da Frank Wildhorn con le sue musiche e i testi di Jack Murphy, entrambi volti noti del teatro.