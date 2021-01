Death Note, Tokyo Ghoul e altri vietati in Russia: 'troppa crudeltà, violenza e omicidio'

Nell'ultimo periodo diversi Paesi hanno iniziato a tirare fuori le unghie contro alcuni prodotti di animazione nipponica che, a loro dire, stanno influenzando negativamente gli adolescenti. Death Note e Tokyo Ghoul sono solo due dei titoli vittima della ghigliottina russa, ma ecco cos'è successo.

Sappiamo tutti cosa sta accadendo in Australia contro gli anime, prodotti fortemente a rischio di essere cancellati dal suolo nazionale. Sembra che adesso anche la Russia abbia deciso di usare il pugno duro contro quei titoli che starebbero influenzando negativamente il pubblico minorile. Nella fattispecie, le accuse sono rivolte a titoli come Death Note, Inuyashiki e Tokyo Ghoul, le cui scene violente sembrano essere emulate dai fan. Queste serie si aggiungono ad altre opere che, per lo stesso motivo, erano state segnalate dai pubblici ministeri al Tribunale di San Pietroburgo, ovvero Naruto, Elfen Lied e il tanto criticato Interspecies Reviewers.

Il sistema giudiziario di San Pietroburgo ha commentato la situazione dicendo che "ogni episodio contiene crudeltà, omicidio e violenza" e dal 18 dicembre 2020 ha avviato ben cinque azioni legali contro circa 50 siti internet. Nella giornata di ieri ne sono arrivate altre in cui alcuni siti web, tra i più popolari, sono stati costretti a togliere dal proprio palinsesto per l'appunto Tokyo Ghul, Death Note e Inuyashiki. Per il momento le serie non sono state rimossi da tutti i siti internet, ma la corte sta valutando attentamente anche questa ipotesi dato che il franchise di Takeshi Obata e Tsugumi Oba è da anni vittima di accuse da parte dei genitori dopo alcuni casi terribili di suicidio, l'ultimo dei quali a inizio anno dove un fan di Death Note è saltato giù dal balcone di un palazzo con una camicia bianca e una cravatta rossa, la stessa di Light Yagami.

