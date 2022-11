Death Note: mai vista così tanta violenza ne I Simpson!

Nel franchise I Simpson è consuetudine festeggiare Halloween con un episodio speciale per Halloween. Ad ogni stagione c'è, infatti, l'episodio della serie "Treehouse of Horror", un'occasione per parodizzare contenuti inediti, quest'anno alla 33esima edizione.

La recente incarnazione della serie Treehouse of Horror riguarda il gioiello di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata: la parodia I Simpson di Death Note è virale. L'episodio ha immediatamente colpito gli spettatori per la quantità di uccisioni, dallo stile esilarante ma brutale.

Intitolato "Death Tome", lo speciale Treehouse of Horror numero 33, non solo sembra notevolmente diverso dal resto della serie speciale (questo grazie anche all'aiuto di DR Movie, studio che all'epoca aiutò con l'anime originale), ma detiene anche il maggior numero di uccisioni.

La omonima, Lisa Simpson, trova il Death Tome e decide di usarlo per ripulire una società che sta distruggendo il pianeta con il riscaldamento globale. Ma questo quaderno della morte alternativo ha delle regole tutte sue, che portano a situazioni divertenti (vedasi il Tweet in calce).

Death Note è un franchise divenuto cult della cultura pop e che ha fatto breccia nei cuori di molti fan. Dopo aver recuperato la nostra recensione anime di Death Note, magari potremo fare un confronto più fresco con Death Tome!