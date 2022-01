Death of Justice League, l'illustratore è stato ispirato da Il Signore degli Anelli

Recentemente, DC Comics ha annunciato la morte della Justice League: il principale team di eroi della DC andrà incontro al suo destino ad Aprile. Rafa Sandoval, uno degli artisti incaricati di disegnare "The Death of Justice League", ha rivelato di aver preso ispirazione alla trilogia de Il Signore degli Anelli per la realizzazione della storia.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, Sandoval ha spiegato di essersi rivolto alla trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson per cercare di catturare l'epicità che questa storia della Justice League merita: "Il Signore degli Anelli mi ha aiutato nella pianificazione delle inquadrature, e su come mostrare la battaglia, oltre alla transizione tra la battaglia e il momento cruciale, la morte della Justice League".



La storia "The Death of Justice League", pubblicata su Justice League #75, porterà alla morte di nove dei dieci membri della Lega della Giustizia. L'attuale formazione della squadra è composta esclusivamente da nomi di peso: Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Martian Manhunter, Hawkgirl, Aquaman, Green Arrow, Black Canary e Zatanna.



Lo sceneggiatore della storia Joshua Williamson ha voluto sottolineare che le conseguenze di questa storia avranno un enorme impatto sulle vicende future: "Vogliamo che la gente capisca che si tratta di una storia seria, che avrà grosse conseguenze sull'Universo DC da qui in avanti".



Justice League #75 verrà pubblicato il 19 Aprile 2022, in occasione del trentesimo anniversario dell'uscita di Superman #75, "The Death of Superman". A proposito di Justice League, Twitter ha rivelato che la Snyder Cut è stato il film più discusso del 2021.