Death of Justice League, lo sceneggiatore anticipa l'arrivo di una nuova 'Crisi'

Joshua Williamson, sceneggiatore della run di Justice League attualmente in corso, ha pubblicato tramite Twitter un'immagine promozionale che va ad anticipare un "grosso annuncio" previsto per la giornata di oggi. Tutti gli indizi puntano all'arrivo di una nuova "Crisi" sullo stile di "Crisi sulle Terre Infinite".

L'immagine promozionale, realizzata dagli artisti Daniel Sampere e Alejandro Sánchez, è accompagnata dalla didascalia "It's about legacy...", "Si tratta di eredità...", e sembra riferirsi alla morte della Justice League annunciata da DC Comics. Con l'uscita di Justice League #75 ad Aprile, infatti, Williamson racconterà la morte di tutti i membri del team eccetto uno.



DC Comics aveva già rivelato che Death of Justice League sarebbe stato solo il principio di una storia che avrebbe scosso l'Universo DC dalle sue fondamenta, e l'anticipazione di Williamson non fa altro che confermare le premesse.



L'evento Crisi sulle Terre Infinite, scritto nel 1985 da Marv Wolfman e illustrato da George Pérez, rappresentò il primo grande evento crossover DC, che andò a riscrivere la realtà dell'Universo di Superman e soci. Negli anni sono seguite altre "Crisi", come " Infinite Crisis" nel 2005 e "Final Crisis" nel 2008.



Nel corso della giornata odierna, scopriremo se Williamson sta effettivamente anticipando l'arrivo di una nuova "Crisi". Nel frattempo, l'illustratore di Death of Justice League ha dichiarato di aver preso ispirazione da Il Signore degli Anelli per la realizzazione dell'evento.