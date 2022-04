Death of the Justice League, una preview mostra gli ultimi momenti di vita del team

Dopo più di sessant'anni di onorata carriera, è giunto il momento di dire addio al principale supergruppo di eroi DC Comics: la Justice League sta per morire. Arriva oggi nelle fumetterie statunitensi Justice League #75, albo contenente la storia "Death of the Justice League", di cui DC offre un assaggio con la pubblicazione di una preview.

La preview di Justice League #75 mostra i più importanti supereroi di Terra-Zero venire chiamati a raccolta dalla Justice League Incarnate, il team che si occupa della difesa del multiverso DC. Il Presidente Superman rivela alla Justice League "classica" la minaccia rappresentata dalla Great Darkness, entità che ha già soggiogato Darkseid e rapito Barry Allen.



Sappiamo già che la storia Death of the Justice League si concluderà con la morte di tutti i membri del team con l'eccezione di un sopravvissuto la cui identità è al momento avvolta nel mistero. Justice League #75 è a tutti gli effetti l'ultimo numero della testata, e le conseguenze della storia daranno inizio al prossimo evento crossover di DC Comics Dark Crisis.



Justice League #75, scritto da Joshua Williamson e illustrato da Jordie Tarragona, Matt Herms e Josh Reed è disponibile da oggi 26 Aprile 2022 negli Stati Uniti. In attesa di avere informazioni circa la sua pubblicazione anche in territorio italiano, vi lasciamo alla preview del numero.