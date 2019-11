Death Stranding: annunciata la light novel del capolavoro di Hideo Kojima!

Mentre l'intero mondo si divide nelle prime critiche a Death Stranding, il web è sommerso da un'ondata di aspettative alimentate dal calore delle prime recensioni. Tuttavia, il geniale Hideo Kojima ha intenzione di andare oltre il medium videoludico, annunciando un adattamento light novel del suo ultimo capolavoro.

L'8 novembre debutterà sul mercato Play Station 4 uno dei titoli più attesi da una community in fermento, ma non sarà l'unico media che accompagnerà il franchise questo mese. L'editore Shinchosha, infatti, ha recentemente rivelato che pubblicherà il 28 novembre un adattamento cartaceo dell'omonimo gioco diviso in due parti. Il romanzo in questione, inoltre, riceverà persino un'edizione Steelbook a febbraio con entrambe le parti.

Ideato da Hideo Kojima, la light novel sarà scritta da Kenji Yano sotto le pseudonimo di Hitori Nojima, già collaboratore del celebre regista videoludico, con l'artwork dell'immenso Pablo Uchida. Non ci resta, dunque, che attendere la fine del mese per ammirare anche in forma cartacea uno dei giochi per console (e per PC a partire dall'estate 2020) più attesi e ambiti nell'ultimo anno. Vi ricordiamo, infine, di recuperare la nostra maestosa Recensione di Death Stranding, a cura del nostro Alessandro Bruni che ha raccontato con cura maniacale l'ultima epopea del visionario Kojima.

