Deathstroke: la DC Comics sta per riportare in vita il personaggio? - Aggiornata

Il personaggio di Deathstroke/strong> è stato fatto fuori dai Teen Titans, ma sembra che qualcosa stia per cambiare. Quest'ultimi volevano solo imprigionarlo, ma una freccia letale ha colpito la sua testa togliendogli la vita. Nel numero 46, tuttavia, viene anticipata una nuova svolta narrativa.

A causa del decesso di Deathstroke, Jericho se l'è presa con se stesso per aver permesso a Red Arrow di scoccare il colpo fatale che lo ha ucciso. Recentemente ha rivelato di aver preso la tecnologia di Lex Lutor per diventare più forte, subendo tuttavia qualche conseguenza spiacevole, come il cambiamento del colore della sua pelle mutato in blu. Alla fine del capitolo dichiara di voler restituire i poteri. Successivamente la scena si sposta su Hosun, che sta cercando di rintracciare Rose per lui.

Jericho svela ad Hosum che ora capisce il ruolo di Deathstroke nell'equilibrio delle cose, e la sua assenza è quindi un problema. Poco dopo ritorna nel suo appartamento e trova disteso sul pavimento il mercenario, davanti a lui pronuncia le seguenti parole: "Santo Cielo Josehp...stai attento a ciò che desideri."

Il titolo della prossima storia, come potete leggere dall'immagine presente nell'articolo, è "Born Again", quindi in qualche modo assisteremo alla resurrezione di Deathstroke. Questi è stato presentato nel trailer della seconda stagione di Titans insieme a Superboy.

