Debora Magnaghi: i ruoli più importanti della doppiatrice tra Dragon Ball e Sailor Moon

L'Italia ha in dote molti doppiatori importanti. Di recente abbiamo ospitato Renato Novara sulle nostre pagine e sul nostro canale Twitch. Ma è ora di passare a un'altra leggendaria doppiatrice, di cui vi proponiamo parte della carriera con i suoi ruoli più famosi. Stavolta è infatti il turno di Debora Magnaghi, storica voce di C-18 di Dragon Ball.

Vediamo alcuni dei ruoli più interessanti di questa storica doppiatrice, nota non soltanto per la sua voce ma anche per aver condotto il programma Ciao Ciao e Bim Bum Bam.

La voce per cui è più famosa è senza dubbio quella dell'Androide 18 che sancì il suo ingresso nel franchise di Dragon Ball. Il ruolo è stato coperto in ogni comparsa del personaggio tra Dragon Ball Z, GT e Super.

Un altro ruolo storico è Memole, anime degli anni '80 e che la generazione di fan di anime italiani più grande ricorderà ancora. Memole dolce Memole fu infatti un cult in quel periodo.

Sono tante le coprotagoniste doppiate da Debora Magnaghi come Ran Mori, sempre presente in Detective Conan.

Ha dato voce anche a guerriere storiche come Amy Mizuno, ovvero la Sailor Mercury dell'anime Sailor Moon . La collaborazione con questo personaggio è stata ripresa in ogni serie arrivata in Italia, da quella originale a Crystal.

Infine arriviamo a un ruolo molto recente con My Hero Academia. Pur avendo dato la voce alla mamma di Deku, in realtà il suo ruolo principale nell'anime consiste in quello di Momo Yaoyorozu, tra le più brillanti della 1-A.

Ma è impossibile ridurre la sua carriera longeva nel mondo degli anime italiani con soli 5 ruoli. Ce ne sono tanti altri da segnalare in anime maggiori e minori, come Beelzebub, Demon Slayer, Yu-Gi-Oh, Naruto e Naruto Shippuden, Claymore e La rivoluzione di Utena per citarne solo una minima parte. Senza contare poi la sua apparizione nel live action tutto italiano di Kiss Me Licia.