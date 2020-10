Debutta Ron Kamonohashi: Deranged Detective, nuovo manga di Akira Amano

Akira Amano è famosissima ormai da anni per il suo manga Tutor Hitman Reborn, pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 2004 e il 2012. Dalla fine dell'opera a oggi non è mai tornata su Jump ma si è dedicata ad altri lavori come ElDLIVE sulle riviste digitali di casa Shueisha. Oggi è tornata in pubblicazione con Ron Kamonohashi: Deranged Detective.

A inizio mese era stata annunciata per Shonen Jump+ la nuova serie di Akira Amano. Tuttavia dopo qualche giorno quell'annuncio sparì incomprensibilmente, facendo pensare che per qualche disguido era stato sbagliato l'annuncio oppure che la mangaka avesse avuto problemi più gravi. Il mistero è aumentato quando sulla pagina di Weekly Shonen Jump era stato anticipato un altro annuncio relativo ad Akira Amano.

Il mistero è stato svelato oggi con la pubblicazione di Ron Kamonohashi: Deranged Detective su Shonen Jump+, così come era stato invece anticipato a inizio ottobre. Probabilmente l'opera doveva essere rivelata in pompa magna ma un errore nella comunicazione ha fatto sì che il ritorno della mangaka avvenisse con anticipo rispetto ai piani.

Ma non è solo questa la novità dato che Ron Kamonohashi: Deranged Detective ha fatto il suo debutto anche su MangaPlus. I fan della Amano potranno trovare il nuovo manga quindi tradotto in inglese sulla famosa piattaforma e, per ora, sembra che questa seguirà una cadenza settimanale. Vedremo nelle prossime uscite in che modo tornerà la Amano alla ribalta nel mondo dei manga.