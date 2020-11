Debutta Saint Seiya Meiо̄iden Dark Wing, nuovo manga de I Cavalieri dello Zodiaco

Sono passati tantissimi anni da quando debuttarono le avventure del tredicenne Pegasus e dei suoi compagni, impegnati in varie lotte per proteggere Saori Kido. A distanza di 40 anni anni però il brand di Saint Seiya, o I Cavalieri dello Zodiaco se si vuole usare il nome italiano, è ancora vivo anche se sotto una nuova casa editrice.

Infatti è da diversi anni che Saint Seiya e il suo autore Masami Kurumada hanno abbandonato la Shueisha per accasarsi all'Akita Shoten. Qui sono andati in scena tantissimi sequel e spin-off de I Cavalieri dello Zodiaco, tra cui anche Saint Seiya Saintia Sho che ha ricevuto anche un anime qualche anno fa.

Su Champion RED però non si ferma l'epica storia che ruota intorno al mondo di Kurumada. Con l'ultima uscita, la rivista di Akita Shoten ha comunicato il debutto di Saint Seiya Meiо̄iden Dark Wing, nuovo manga ispirato ai Cavalieri dello Zodiaco. Il primo capitolo esordirà il 19 dicembre, con Kenji Saito di Trinity Seven che si occuperà della sceneggiatura, mentre ai disegni ci sarà Shinshu Ueda. Il manga riceverà le pagine a colori per festeggiare il debutto.

La storia sembra però partire diversamente da quelle classiche: un liceale come tanti vive la sua vita quotidiana quando, dopo un certo incidente, si risveglia nel mondo dei morti. In basso potete anche ammirare la prima pagina di anteprima di Saint Seiya Meiо̄iden Dark Wing.